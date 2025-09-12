У Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич

Інвестиційна компанія Vaekstkapital Group ApS з Данії має намір реалізувати проєкт будівництва житла в Миколаєві.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Так під час зустрічі з міським головою Олександром Сєнкевичем директор з розвитку бізнесу компанії та данський політик Андерс Ретц Йоганссон заявив, що Vaekstkapital Group ApS розглядає можливість будівництва житла в Миколаєві.

За його словами, інвестиційна компанія вже має успішний досвід реалізації подібних проєктів у Болгарії та Північній Македонії, виконуючи повний цикл робіт — від проєктування до будівництва. Тепер Vaekstkapital Group ApS шукає партнерів для побудови житла в Миколаєві.

У зустрічі також взяли участь голова офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен, віцемер Сергій Коренєв, директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко та начальник відділу обліку і розподілу житла Сергій Войтович.

Мер міста Олександр Сєнкевич наголосив, що Миколаєву потрібне сучасне житло, і міська рада відкрита до співпраці.

— Миколаїв має великий потенціал для розвитку житлової інфраструктури. Співпраця з міжнародними компаніями сприяє розбудові міста та створює нові можливості для його мешканців, — зазначив він.

У Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Сторони обговорили деталі проєкту та наступні кроки, необхідні для його реалізації.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 мільйонів євро.