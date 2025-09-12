Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    12 вересня, 2025

  • 24.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 24.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві

У Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Олександр СєнкевичУ Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич

Інвестиційна компанія Vaekstkapital Group ApS з Данії має намір реалізувати проєкт будівництва житла в Миколаєві.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Так під час зустрічі з міським головою Олександром Сєнкевичем директор з розвитку бізнесу компанії та данський політик Андерс Ретц Йоганссон заявив, що Vaekstkapital Group ApS розглядає можливість будівництва житла в Миколаєві.

За його словами, інвестиційна компанія вже має успішний досвід реалізації подібних проєктів у Болгарії та Північній Македонії, виконуючи повний цикл робіт — від проєктування до будівництва. Тепер Vaekstkapital Group ApS шукає партнерів для побудови житла в Миколаєві.

У Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Олександр СєнкевичУ Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич

У зустрічі також взяли участь голова офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен, віцемер Сергій Коренєв, директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко та начальник відділу обліку і розподілу житла Сергій Войтович.

Мер міста Олександр Сєнкевич наголосив, що Миколаєву потрібне сучасне житло, і міська рада відкрита до співпраці.

— Миколаїв має великий потенціал для розвитку житлової інфраструктури. Співпраця з міжнародними компаніями сприяє розбудові міста та створює нові можливості для його мешканців, — зазначив він.

У Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаУ Міськраді заявили, що данські інвестори хочуть будувати житло в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Сторони обговорили деталі проєкту та наступні кроки, необхідні для його реалізації.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 мільйонів євро.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було
Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»
«Ми залишаємось прифронтовим містом», —  мер Миколаєва пояснив «скромність» святкування Дня міста
Реклама

Читайте також:

новини

«Не скажемо ні час, ні місце, …тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
новини

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

Аліна Квітко
новини

У Держпродспоживслужбі Миколаєва запропонували навчати кухарів, після скарг батьків на якість харчування у школах

Даріна Мельничук
новини

Держпродспоживслужба не отримувала скарг на якість харчування у школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

«Ми залишаємось прифронтовим містом», —  мер Миколаєва пояснив «скромність» святкування Дня міста
Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»
Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

У Центральному районі Миколаєва облаштували нову зупинку громадського транспорту

3 години тому

Енергосектор України підготує 17,6 ГВт до опалювального сезону, — Міненерго

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay