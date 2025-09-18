Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    18 вересня, 2025

  • 17.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївці сплатили до місцевих бюджетів понад ₴160 млн податку на нерухомість

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З січня по вересень цього року платники податків Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 162 мільйони гривень податку на нерухоме майно. 

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначили, це на 23,9 мільйонів гривень або понад 17,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. 

Найбільше податку на нерухомість сплачують підприємства. За вісім місяців 2025 року вони поповнили місцеві бюджети Миколаївщини на 101,1 мільйона гривень — це на 15,4% більше, ніж торік. Власники житла та іншого майна — фізичні особи — перерахували 60,8 мільйона гривень, що на 20,7% більше, ніж у той самий період 2024 року.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 24,7 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Також за вісім місяців цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету понад 2,2 мільярда гривень податку на додану вартість(ПДВ) з вироблених в Україні товарів.

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету понад ₴2 млрд податку на додану вартість
Миколаївці сплатили до держбюджету майже ₴2 млрд військового збору
Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1,3 млрд єдиного податку
Реклама

Читайте також:

новини

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

Катерина Середа
новини

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Аліна Квітко
новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1,3 млрд єдиного податку
Миколаївці сплатили до держбюджету майже ₴2 млрд військового збору
Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету понад ₴2 млрд податку на додану вартість

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

Князєв назвав інтерв’ю свого «касира» смішним вкидом і попросив НАБУ і Генпрокурора перевірити озвучені факти

2 години тому

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay