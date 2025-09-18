Миколаївці сплатили до місцевих бюджетів понад ₴160 млн податку на нерухомість

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З січня по вересень цього року платники податків Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 162 мільйони гривень податку на нерухоме майно.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначили, це на 23,9 мільйонів гривень або понад 17,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільше податку на нерухомість сплачують підприємства. За вісім місяців 2025 року вони поповнили місцеві бюджети Миколаївщини на 101,1 мільйона гривень — це на 15,4% більше, ніж торік. Власники житла та іншого майна — фізичні особи — перерахували 60,8 мільйона гривень, що на 20,7% більше, ніж у той самий період 2024 року.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 24,7 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Також за вісім місяців цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету понад 2,2 мільярда гривень податку на додану вартість(ПДВ) з вироблених в Україні товарів.