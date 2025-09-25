На Миколаївщині підприємство оштрафували на понад ₴76 млн за торгівлю пальним без ліцензії
Світлана Іванченко
19:32, 25 вересня, 2025
На Миколаївщині підприємство займалось оптовим продажем пального без відповідної ліцензії, тепер доведеться сплатити понад 76 мільйонів гривень штрафу.
Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, під час перевірки з'ясувалось, що без діючих ліцензій продавали і пальне в роздбір.
Крім того, у ході інспекції виявили й порушення трудового законодавства — частину співробітників офіційно не оформили. Інформацію про це передали до Південного міжрегіонального управління Держпраці. Підприємству нарахували понад 900 тисяч гривень штрафів.
Раніше повідомлялось, що податкова служба провела перевірку автозаправних станцій у Миколаївській області та виписали штрафів на майже 2,8 мільйона гривень.
