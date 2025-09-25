  • четвер

На Миколаївщині підприємство оштрафували на понад ₴76 млн за торгівлю пальним без ліцензії

На Миколаївщині підприємство оштрафували на понад ₴76 млн за торгівлю пальним без ліцензії. Ілюстративне фото: УНІАННа Миколаївщині підприємство оштрафували на понад ₴76 млн за торгівлю пальним без ліцензії. Ілюстративне фото: УНІАН

На Миколаївщині підприємство займалось оптовим продажем пального без відповідної ліцензії, тепер доведеться сплатити понад 76 мільйонів гривень штрафу.

Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, під час перевірки з'ясувалось, що без діючих ліцензій продавали і пальне в роздбір.

Крім того, у ході інспекції виявили й порушення трудового законодавства — частину співробітників офіційно не оформили. Інформацію про це передали до Південного міжрегіонального управління Держпраці. Підприємству нарахували понад 900 тисяч гривень штрафів.

Раніше повідомлялось, що податкова служба провела перевірку автозаправних станцій у Миколаївській області та виписали штрафів на майже 2,8 мільйона гривень. 

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

