Клуб

У Радсадівській сільраді аудитори знайшли порушень на понад ₴3,5 млн

У Радсадівській сільраді аудитори виявили фінансових порушень на понад ₴3,5 млн. Ілюстративне фото: Rada RadsadivskaУ Радсадівській сільраді аудитори виявили фінансових порушень на понад ₴3,5 млн. Ілюстративне фото: Rada Radsadivska

Аудитори провели ревізію Радсадівської сільської ради й виявили порушень на 3,5 мільйони гривень: від завищених вартостей на ремонти, закупівлі обладнання з Китаю до необлікованого майна, яке передали благодійники.

Як повідомили в управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, перевірку провели у відділі освіти, культури, молоді, спорту та туризму за останні 3,5 роки.

Зокрема, було необліковане майно на суму 2,6 мільйони гривень, серед якого система накопичення енергії та комплекти обладнання для очищення, знесолення й знезараження води, що були безоплатно передані благодійниками.

Крім того, аудитори знайшли:

  • завищення обсягів і вартості ремонтних робіт у закладах освіти — понад 500 тисяч гривень (встановлення дверей, сповіщувачів, снігозатримувачів, фарбування поверхонь, прокладання повітроводів);
  • неправомірне нарахування зарплати через оплату простою та зайві виплати за суміщення — близько 260 тисяч гривень;
  • порушення умов субвенції в межах проєкту «Нова українська школа» — закупівля обладнання з Китаю на 236 тисяч гривень, що суперечило умовам договору.

Про результати поінформовали Радсадівську сільську раду та правоохоронні органи. Винних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності.

Раніше повідомлялось, що Радсадівський ліцей відновили в межах Програми розвитку ООН (ПРООН) за фінансової підтримки Європейського Союзу. На реконструкцію закладу спрямували понад 14,8 мільйона гривень.

