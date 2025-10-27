Податок на прибуток: підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴600 млн

Миколаївські підприємства сплатили понад 600 млн грн податку на прибуток. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За дев'ять місяців цього року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 666,4 мільйона гривень податку на прибуток.

За інформацією обласного управління Державної податкової служби, до державного бюджету юридичні особи області перерахували 590,7 мільйона гривень (це становить 5% від загальної суми надходжень до держбюджету).

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження зросли на 19%, або на 94,3 мільйона гривень.

До місцевих бюджетів платники податків регіону сплатили 75,7 мільйона гривень, що на 22,8 мільйони гривень більше, ніж за дев’ять місяців минулого року.

Крім того, великі платники податків перерахували до обласного бюджету 23,9 мільйона гривень податку на прибуток упродовж січня — вересня 2025 року.

