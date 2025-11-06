Зарплати до €2 тис, а пенсія €1,5 тис: Кім вважає, що через 10 років Миколаївщина стане другою у світі за рівнем щастя

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, скриншот з YouTube КШДУ Media

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що через десять років середня зарплата на Миколаївщині може сягати двох тисяч євро, а пенсія — півтори тисячі євро.

Як він розповів у інтервʼю КШДУ Media, область має стати другою у світі після Данії за рівнем щастя.

– Я хочу, щоб середня зарплата реально в Миколаївській області була десь дві тисячі євро. Все інше буде добре. Коли пенсія буде півтори тисячі євро, всі трохи куплять все, щоб їм все життя не вистачало, закриють свої базові потреби, почнути відпочивати, їздити за кордон, дивитися світ і таке інше. Ось така Миколаївщина, Україна через 10 років, з індексом «Добре», друга у світі після Данії по щастю, — зазначив Кім.

Він вважає, що матеріальна стабільність дозволить людям зосередитися на розвитку:

– Коли ти витрачаєш 80% часу, щоб оплатити комуналку, купити їжу чи одягнути дітей, у тебе немає часу на розвиток та задовлення – ти ходиш сірий. А коли розумієш, що все добре і кожного місяця залишається ще плюс 300 євро, умовно кажучи, спокійно собі плануєш життя, куди поїхати, де пожарити шашлик, де з дітьми провести час і ти розвиваєшся. Тому я такою бачу Миколаївщину та Україну через 10 років.

Зарплати на Миколаївщині зросли майже на 60%: що відомо

В Україні за дев’ять місяців 2025 року зарплати змінилися нерівномірно — найбільше зростання зафіксовано у сферах реклами, дизайну, IT, освіти, перекладу та на посадах для початківців.

На півдні України, зокрема в Миколаївській області, медіанні зарплати у вересні помітно зросли: