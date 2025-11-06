  • четвер

    6 листопада, 2025

  • 8.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зарплати до €2 тис, а пенсія €1,5 тис: Кім вважає, що через 10 років Миколаївщина стане другою у світі за рівнем щастя

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, скриншот з YouTube КШДУ MediaГолова Миколаївської ОВА Віталій Кім, скриншот з YouTube КШДУ Media

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що через десять років середня зарплата на Миколаївщині може сягати двох тисяч євро, а пенсія — півтори тисячі євро.

Як він розповів у інтервʼю КШДУ Media, область має стати другою у світі після Данії за рівнем щастя.

– Я хочу, щоб середня зарплата реально в Миколаївській області була десь дві тисячі євро. Все інше буде добре. Коли пенсія буде півтори тисячі євро, всі трохи куплять все, щоб їм все життя не вистачало, закриють свої базові потреби, почнути відпочивати, їздити за кордон, дивитися світ і таке інше. Ось така Миколаївщина, Україна через 10 років, з індексом «Добре», друга у світі після Данії по щастю, — зазначив Кім.

Він вважає, що матеріальна стабільність дозволить людям зосередитися на розвитку:

– Коли ти витрачаєш 80% часу, щоб оплатити комуналку, купити їжу чи одягнути дітей, у тебе немає часу на розвиток та задовлення – ти ходиш сірий. А коли розумієш, що все добре і кожного місяця залишається ще плюс 300 євро, умовно кажучи, спокійно собі плануєш життя, куди поїхати, де пожарити шашлик, де з дітьми провести час і ти розвиваєшся. Тому я такою бачу Миколаївщину та Україну через 10 років.

Зарплати на Миколаївщині зросли майже на 60%: що відомо

В Україні за дев’ять місяців 2025 року зарплати змінилися нерівномірно — найбільше зростання зафіксовано у сферах реклами, дизайну, IT, освіти, перекладу та на посадах для початківців.

На півдні України, зокрема в Миколаївській області, медіанні зарплати у вересні помітно зросли:

  • У сфері клінінгу та хатнього персоналу вони піднялися до 9,6 тисяч гривень (+63% з початку року).
  • У категорії колл-центрів та телекомунікацій — до 20 тисяч гривень (+43%).

Останні новини про: Віталій Кім

«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині
На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів
«Це звичайні акти тероризму», — Кім про останні російські удари по інфраструктурі Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві мешканці під’їзду, де вибухнув газ відмовились від демонтажу, але роботи можуть почати вже наступного тижня

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві КОП найматиме субпідрядників для організації шкільного харчування

Аліна Квітко
новини

Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

Марія Хаміцевич
новини

В Очакові можуть виселити музей Судковського з комунальної будівлі

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Віталій Кім

«Це звичайні акти тероризму», — Кім про останні російські удари по інфраструктурі Миколаєва
На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів
«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині

ВІДБУДОВА

Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

У Миколаєві КОП найматиме субпідрядників для організації шкільного харчування

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

Головне сьогодні