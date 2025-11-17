Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴700 млн податку на прибуток за 10 місяців

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За січень — жовтень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 697,2 мільйона гривень податку на прибуток.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Основна частина надходжень — а саме 618,4 мільйона гривень — була сплачена підприємствами до державного бюджету. Цей показник на 21,8% (або на 110,8 мільйона гривень) перевищує минулорічні надходження за аналогічний період.

Місцеві бюджети області отримали вже 78,8 мільйона гривень податку на прибуток, що на 24,6 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період у 2024 року.

Окремо у ДПС Миколаївської області зазначають, що великі платники податків перерахували до обласного бюджету 24 мільйони гривень. Темп зростання надходжень у цьому сегменті становить 100,1%.

Нагадаємо, на Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни.