  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Форуми, каталоги, індустріальні парки: на інвестиційну програму Херсонщини планують витратити понад ₴32 млн

На інвестиційну програму Херсонщини планують витратити понад 32 млн грн. Ілюстративне фото: МостНа інвестиційну програму Херсонщини планують витратити понад 32 млн грн. Ілюстративне фото: Мост

У Херсонській області оновили «Програму розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного територіального співробітництва на 2026–2028 роки». Загальний бюджет програми становить 32,2 мільйона гривень.

Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З цих коштів 9,1 мільйона гривень виділяє обласний бюджет, а 23,2 мільйона гривень — кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. Державного фінансування документ наразі не передбачає.

Реклама

Зазначається, що головна мета змін — забезпечити фінансування запланованих заходів і створити більш сприятливі умови для залучення інвесторів.

Оновлена програма охоплює кілька ключових напрямів. Зокрема, формування позитивного інвестиційного іміджу області. Для цього щороку проводитимуть до двох публічних інвестиційних заходів, включно з форумами, конференціями та круглими столами.

Також передбачається створення й оновлення інвестиційних продуктів: електронних баз, каталогів, презентацій та інтерактивних карт. Важливою складовою стане маркетингове просування області українською та іноземними мовами, а також модернізація інвестиційного порталу Херсонщини.

Окремий блок заходів стосується підвищення кваліфікації управлінців. Щороку планують проводити до 10 навчальних семінарів і тренінгів з міжнародної технічної допомоги, підготовки грантових заявок та державно-приватного партнерства.

Ще один напрям — розвиток міжнародної та міжрегіональної співпраці. У 2026–2028 роках заплановано до 15 зустрічей і переговорів із партнерами щороку.

Крім того, програма передбачає створення елементів інвестиційного середовища, зокрема індустріальних парків, кластерів та промислово-технологічних зон. Упродовж трьох років планується створити або модернізувати до п’яти таких об’єктів.

Раніше повідомлялось, що Херсонщина залучатиме грецькі інвестицій для відновлення області, першим кроком стане спільна робота в аграрній галузі — від вирощування оливок до створення нових робочих місць.

Останні новини про: Херсонщина

Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоїли посмертно звання Героя України
Залякували через українське походження: з окупованої Херсонщини повернули ще одну групу дітей
Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
новини

МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсонщина

Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто
Залякували через українське походження: з окупованої Херсонщини повернули ще одну групу дітей
Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоїли посмертно звання Героя України

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму

1 година тому

Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні