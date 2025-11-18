Форуми, каталоги, індустріальні парки: на інвестиційну програму Херсонщини планують витратити понад ₴32 млн
Світлана Іванченко
16:43, 18 листопада, 2025
-
У Херсонській області оновили «Програму розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного територіального співробітництва на 2026–2028 роки». Загальний бюджет програми становить 32,2 мільйона гривень.
Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
З цих коштів 9,1 мільйона гривень виділяє обласний бюджет, а 23,2 мільйона гривень — кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. Державного фінансування документ наразі не передбачає.
Зазначається, що головна мета змін — забезпечити фінансування запланованих заходів і створити більш сприятливі умови для залучення інвесторів.
Оновлена програма охоплює кілька ключових напрямів. Зокрема, формування позитивного інвестиційного іміджу області. Для цього щороку проводитимуть до двох публічних інвестиційних заходів, включно з форумами, конференціями та круглими столами.
Також передбачається створення й оновлення інвестиційних продуктів: електронних баз, каталогів, презентацій та інтерактивних карт. Важливою складовою стане маркетингове просування області українською та іноземними мовами, а також модернізація інвестиційного порталу Херсонщини.
Окремий блок заходів стосується підвищення кваліфікації управлінців. Щороку планують проводити до 10 навчальних семінарів і тренінгів з міжнародної технічної допомоги, підготовки грантових заявок та державно-приватного партнерства.
Ще один напрям — розвиток міжнародної та міжрегіональної співпраці. У 2026–2028 роках заплановано до 15 зустрічей і переговорів із партнерами щороку.
Крім того, програма передбачає створення елементів інвестиційного середовища, зокрема індустріальних парків, кластерів та промислово-технологічних зон. Упродовж трьох років планується створити або модернізувати до п’яти таких об’єктів.
Раніше повідомлялось, що Херсонщина залучатиме грецькі інвестицій для відновлення області, першим кроком стане спільна робота в аграрній галузі — від вирощування оливок до створення нових робочих місць.
