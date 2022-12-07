В Заводском районе Николаева 4 декабря художники закончили работу над муралом «Женщина-берегиня».

Это четвертый рисунок цикла обереговых муралов для города, рассказала корреспондентам Суспільного автор цикла Алена Мартынова.

По словам Алены Мартыновой, «Женщину-берегиню» начала рисовать в конце ноября, а первую стенопись цикла обереговых муралов создала еще в августе 2022 года.

— В горсовете мы общались. Там нас хотели отправить в «архитектуру» (в Департамент градостроительства и архитектуры, — прим.) и так далее. Но когда выяснилось, что мы будем рисовать что-то хорошее, то сказали: «О, ну тогда рисуйте», — рассказала художница.

Цель мурала, объяснила Алена Мартынова, оберегать город. Выполнен в этностиле — в виде вышиванки. Для изображения стенного рисунка использовалась только краска красного цвета. В целом размеры стенописи составили 2,3 метра в ширину и 1,8 метра в высоту.

— Использовали резиновую краску и из баллонов тоже... Многие работали с трафаретом. Было холодно и сложно работать руками, когда они мерзнут, — сказала Алена.

Обереговые муралы всегда наполнены символами, говорит художница, на этом их четырнадцать.

— Четыре знака по углам — это символ «Бережа». Он символизирует всемирную энергию, которой все наполнено. То есть там энергия Ци. Еще знак макуши, богини, знак плодовитости. Есть несколько рун, которые тоже отражают связь со Всевышним и защищают. Здесь все о защите, — объяснила Алена Мартынова.

Как рассказала художница, директор гаражного кооператива, на стене которого нарисовали мурал, был не против: «Мы только за, если это что-то патриотическое».

Помогал создавать «оберег» николаевский художник Дмитрий Слепуха.

Напомним, в одном из районов Николаева, возле детской площадки появился мурал от «художественного десанта» певца Коли Серги.

Также в Николаеве нарисовали мурал, посвященный работам художника-любителя Сергея Лунева. На стенописи изображены льва из Каштанового сквера и ворота на Обсерваторной. До недавнего времени городские пейзажи николаевского художника Сергея Лунева красовались только на бумаге формата А3.