Куди піти у Миколаєві цього тижня: театри, концерти, кіно та дитячі події
16:30, 11 вересня, 2025
Упродовж тижня на миколаївців чекають прем’єри у театрах, яскраві концерти, новинки кінопрокату та спеціальні програми для дітей. «МикВісті» підготували афішу найцікавіших подій, щоб допомогти спланувати дозвілля.
Миколаївський зоопарк
13 вересня, субота, 12:00 — Миколаївський зоопарк запрошує на 124-й день народження!
«На відвідувачів чекатиме концертна програма за участю творчих колективів міста, а також святкова фотозона», — йдеться в повідомленні.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 12-17 вересня
Вбивця Демонів: KIMETSU NO YAIBA Замок Нескінченності — анімація, фентезі, екшн
2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий
Абатство Даунтон: Величний фінал — драма, пригоди
Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний
Тафіті. Крізь пустелю — пригоди, анімація, сімейний
Закляття 4: Останній обряд — трилер, жахи
Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія
Медовий місяць — романтика, трилер
Довга хода — трилер, жахи, екшн
Малевич — біографічний, драма
Антарктида — документальний
Концерт-хол «Юність»
14 вересня, неділя, 19:00 — SHUMEI. TOUR 2025
«Живий звук та енергія потужного вокалу. Яскраве шоу української поп-культури. Улюблені хіти та нові композиції, які вже встигли підкорити серця слухачів. Живі емоції та несподівані сюрпризи, які залишать слід у вашій душі», — йдеться в анонсі.
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
14 вересня, неділя, 14:00 — відкриття свого 89-го концертного сезону
«На сцені оживе магія музики у виконанні видатного Камерного оркестру ARS NOVA. Програма «Крізь віки та епохи» вразить різноманіттям шедеврів, що охоплюють епохи від бароко до сучасності», — зазначається в повідомленні.
Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12
12 вересня, пʼятниця, 17:00 — пригоди для дітей «Аліса в казковому світі музики»
«На вас чекають неймовірні зустрічі та сюрпризи: Ексцентричний Капелюшник, який влаштує справжню феєрію веселощів та чарівності. Магічні ігри та конкурси, що занурять у світ пригод та розваг. Безліч музичних сюрпризів, які подарують атмосферу справжніх чудес. Зірка свята — Чеширський Кіт! Його загадкова посмішка та неймовірна харизма не залишать байдужим нікого. Він стане справжньою окрасою подорожі, додаючи їй таємничості, магії та веселого хаосу», — йдеться в анонсі.
Адреса: Літній концертний майданчик Будинку офіцерів флоту, вулиця Артилерійська, 7
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Миколаївський академічний художній драматичний театр
12 вересня, пʼятниця, 18:00
«Бо я і є – Україна!» — моновистава
Надія зібрала у маленьку валізу все минуле життя. Теперішнє поставила на паузу. Жити спогадами, машинально виконуючи буденну рутину — таке сьогодення української біженки за кордоном. Але є одне, що допомагає триматися, — це спів! Вона співає в метро і переходах, збираючи гроші на допомогу своїй країні. Вона співає українські пісні, розповідаючи місцевим про величну культуру свого народу. Вона співає, щоб не втратити власну ідентичність. І отримує шанс! Чи скористається вона ним? Чи повернеться додому?
13 вересня, субота, 11:00
Русалонька — казка
«Русалонька» — легендарна казкова історія, що народилася у далекому ХІХ ст. в Данії. Її автор — знаменитий письменник Ганс Крістіан Андерсен. Казка оповідає про молоду русалку, морську істоту, яка закохалась у людину — прекрасного принца. Звісно, разом їм бути не судилося. Але кохання творить дива! Русалонька отримала безсмертну душу і перетворилась на доброго янгола, який оберігає усіх закоханих.
Придбати квитки можна на сайті.
