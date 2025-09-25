Виставу «Русалонька» миколаївського театру покажуть у Києві

Виставу миколаївського театру «Русалонька» покажуть у Києві. Фото: МАХДТ

У неділю 28 вересня у Київському національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбудеться показ вистави «Русалонька» у виконанні Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Гастролі відбуваються в межах культурного обміну між театрами на основі творчої спадщини Ганса Крістіана Андерсена, повідомили в Посольстві Данії в Україні.

У відповідь Київський театр імені Лесі Українки представить свою постановку за мотивами творів Андерсена в Миколаєві 2 листопада 2025 року.

Вистава «Русалонька» вперше була показана в Миколаївському театрі 1 червня 2024 року за підтримки Данського інституту культури.

Квитки на київський показ ще доступні у продажу: https://widget.mticket.com.ua/.../wid.../widget/event/149893

