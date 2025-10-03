  • пʼятниця

В Одесі відкриють станцію для порятунку архівів після потопу та обстрілів

В Одесі запрацює мобільна станція для порятунку архівів. Міністерство культури та стратегічних комунікацій УкраїниВ Одесі запрацює мобільна станція для порятунку архівів. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Одеська національна наукова бібліотека отримала мобільну станцію ARK 1, яка обладнана сучасними засобами для очищення, дезінфекції, осушування та реставрації книжок і архівних матеріалів.

Як повідомили в міністерстві культури та стратегічних комунікацій, Одеса отримає інструмент оперативного реагування на пошкодження бібліотечних і архівних фондів.

«Відтепер Одеса, яка володіє унікальною культурною спадщиною і водночас перебуває під постійною загрозою обстрілів, має інструмент оперативного реагування на випадки пошкодження бібліотечних та архівних фондів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у жовтні для бібліотекарів міста та регіону проведуть практичні навчання та тренінги з питань збереження документарних фондів.

У Мінкульті додали, що перша мобільна станція ARK 1 прибула в Україну у січні 2025 року. Контейнер розміром 6 на 2,3 метра дозволяє швидко розгортати станцію без спеціальної техніки, а у разі відсутності електропостачання вона може працювати від генератора.

Раніше повідомлялось, що в Одесі через негоду пошкоджені майже 800 будинків, близько 500 багатоповерхових і 300 приватних.

