В Одесі відкриють станцію для порятунку архівів після потопу та обстрілів
- Світлана Іванченко
16:19, 03 жовтня, 2025
Одеська національна наукова бібліотека отримала мобільну станцію ARK 1, яка обладнана сучасними засобами для очищення, дезінфекції, осушування та реставрації книжок і архівних матеріалів.
Як повідомили в міністерстві культури та стратегічних комунікацій, Одеса отримає інструмент оперативного реагування на пошкодження бібліотечних і архівних фондів.
«Відтепер Одеса, яка володіє унікальною культурною спадщиною і водночас перебуває під постійною загрозою обстрілів, має інструмент оперативного реагування на випадки пошкодження бібліотечних та архівних фондів», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у жовтні для бібліотекарів міста та регіону проведуть практичні навчання та тренінги з питань збереження документарних фондів.
У Мінкульті додали, що перша мобільна станція ARK 1 прибула в Україну у січні 2025 року. Контейнер розміром 6 на 2,3 метра дозволяє швидко розгортати станцію без спеціальної техніки, а у разі відсутності електропостачання вона може працювати від генератора.
Раніше повідомлялось, що в Одесі через негоду пошкоджені майже 800 будинків, близько 500 багатоповерхових і 300 приватних.
