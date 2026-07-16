 Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

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Головна Новини Культура 17:00, 16 липня, 2026

Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

Миколаїв. Фото: МикВістіМиколаїв. Фото: МикВісті

У Миколаєві цього тижня можна відвідати концерти, кінопокази, фестивалі, творчі зустрічі та заходи для дітей. «МикВісті» зібрали добірку подій, які відбудуться найближчими днями.

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Афіша 3-8 липня

Посіпаки і Монстряки — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Історія іграшок 5 — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Ваяна — пригоди, комедія, мюзикл, фентезі, сімейний

Зловісні мерці у вогні — жахи, містика, трилер

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївська обласна філармонія

17 липня, пʼятниця, 18:00 — «Ліло і Стіч: великі морські пригоди»

«Запрошуємо дітей та їхніх батьків у захопливу подорож разом із Ліло та Стічем! На вас чекає море веселощів, яскраві аніматори, улюблені герої, запальні танці, музичні сюрпризи, цікаві ігри та незабутні емоції. Це буде день, коли дитячий сміх звучатиме голосніше за хвилі», — зазначають організатори.

Адреса: Літній концертний майданчик Будинку офіцерів флоту, вулиця Артилерійська, 7. Квиток: 200 гривень.

19 липня, неділя, 14:00 — фортепіанний концерт Дмитра Смірнова

«Запрошуємо на фортепіанний концерт Дмитра Смірнова — де класика оживає, а кожен твір торкається серця. Подаруйте собі час для натхнення, емоцій і справжньої краси музики», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12.

Афіша філармоніїАфіша філармонії
Афіша філармоніїАфіша філармонії
Афіша філармоніїАфіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Лавандове Поле

Ілюстраційне фото: volyninfa.com.uaІлюстраційне фото: volyninfa.com.ua

18 липня відбудеться фінальний концерт «Лавандовий джаз»

Організатори зазначають, що це остання можливість насолодитися музикою серед квітучої лаванди, адже вже наступного тижня її зріжуть.

Кількість місць обмежена. Забронювати квитки можна за телефоном: 0671701077.

Каштановий сквер

19 липня, неділя — соціокультурний проєкт «Мистецький квартал на Соборній»

  • 11:00 — Експозиції та виставки-продажі
  • 13:00 — Майстер-клас «Листівка» в петриківському стилі (малювання пальчиками) від майстрині Тетяни Шамрай.
  • 16:00 — Виступ естрадного оркестру
  • 17:00 — Виступ духового оркестру
  • 18:00 — Караоке на Соборній
  • 19:00 — Концерт Тетяни Лавської «Життєствердний сюрромантизм»
  • 20:00 — Концерт Віктора Тасінкевича «Акордеон — мій незрадливий друг»
Анонс заходів Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММРАнонс заходів Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

«Запрошуємо провести недільний день разом із мистецтвом та гарним настроєм. Чекаємо на вас у Каштановому сквері», — пишуть організатори.

Адреса: «Каштановий сквер», вулиця Соборна

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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