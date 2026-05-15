 Звільнення Одрадного на Харківщині

Сили оборони звільнили Одрадне на Харківщині

Село Одрадне на Харківщині, скриншот DeepState

Військові 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили село Одрадне на Харківщині.

Про це повідомляє 129 бригада.

У бригаді повідомили, що під час спланованої операції Сили оборони зачистили сам населений пункт Дворічанського району та прилеглу територію.

За словами бійців, штурмові групи за підтримки артилерії та дронів вибили російські війська з укріплених позицій і лісосмуг.

Командування зазначило, що успішне просування стало можливим завдяки злагодженому знищенню вогневих засобів ворога та професіоналізму українських воїнів.

Варто нагадати, що у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна криза. У місті гострий дефіцит питної води, перебої з електро- та газопостачанням, а доступ до медичної допомоги залишається обмеженим.



