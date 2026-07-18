На річці Синюха на Миколаївщині зафіксували маловоддя

Маловоддя річки. Ілюстративне фото nashavira

Український гідрометеорологічний центр оцінив водність основних річок України за перші 15 днів липня щодо можливого маловоддя. Південний Буг та Інгул на Миколаївщині не опинилися у переліку маловодних, проте складну ситуацію зафіксували на річці Синюха.

Про це повідомили в Укргідрометрцентрі.

Зазначається, що найбільшу водність, а саме 292%. зафіксували на р. Інгулець (Кривий Ріг). Близькою до норми та трохи більшою за неї (81-122%) була водність на р. Горинь (Ямпіль), притоках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра р. Псел (Суми, Запсілля), р. Ворскла (Чернеччина), р. Самара (Кочережки) та по бічному припливу до Дніпровського водосховища, на р. Сіверський Донець (Ізюм, Зміїв).

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Меншою за норму (50-79 %) помітили водність на Дніпрі (Неданчичі), пригирловій ділянці р. Прип’ять, по загальному припливу води до Київського водосховища, на всій Десні та її притоці р. Сейм, по бічному припливу до Кам’янського водосховища, на р. Сула (Лубни), р. Оріль (Царичанка), р.Сіверський Донець (Чугуїв) та р. Уди (Сіверського Дінця). Такі ж показники зафіксували на притоці Південного Бугу р. Інгул на посту Кропивницький.

До критеріїв маловоддя (21-32 %) наближається ситуація на окремих притоках Прип’яті р. Стир (Млинок), Горинь (Деражне), по притоках суббасейну Середнього Дніпра річках Тетерів (Іванків), Ірша (Українка), Рось (Корсунь-Шевченківський), Сула (Ромни), Удай (Прилуки), р.Сірет (Сторожинець), річках Закарпатської області Латориця, Уж та Тиса (Вилок) та по всіх постах Південного Бугу (окрім поста Пирогівці).

Зафіксували маловоддя за основним критерієм на Прип’яті у створах гідрологічних постів Річиця та Люб’язь (18-12 %), її притоках — річках Стохід (Любешів), Горинь (Оженін), Случ (Звягель та Сарни), Уборть (Рудня-Іванівська, Перга); Західному Бузі (Литовеж), на р.Дністер у створах постів Самбір, Галич, Заліщики та по загальному припливу до Дністровського водосховища.

На Південному Бузі (Пирогівці) та на притоці Південного Бугу р. Синюха (Синюхін Брід) у Первомайському районі Миколаївщини зафіксували показник водності лише 17 %.

«Місячна водність нижча за середнє багаторічне значення витрати води наймаловоднішого місяця року спостерігається на переважній більшості річок України, окрім: р. Горинь (Ямпіль), по припливу води до Дніпровського водосховища, р. Псел (Суми), р. Ворскла (Чернеччина), річках Оріль та Самара, р. Інгулець (Кривий Ріг), р. Сіверський Донець (Зміїв, Ізюм)», — повідомили в Укргідрометрцентрі.

Також зафіксували складну гідрологічну ситуацію у верхів’ї Прип’яті Річиця), на р. Горинь (Оженін) та на Західному Бузі (Литовеж). Там середні витрати води у першій половині липня становили 18, 11 і 10% норми. Це нижче за значення екологічної витрати води, що критично для функціонування екосистем річок.

Нагадаємо, Миколаївський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яким було погоджено проєкт добудови Ташлицької гідроакумулювальної електростанції в частині підняття рівня Олександрівського водосховища до позначки 16,9 метра.