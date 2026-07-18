 На річці Синюха на Миколаївщині зафіксували маловоддя

  • субота

    18 липня, 2026

  • 23°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 липня , 2026 субота

  • Миколаїв • 23° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Екологія 22:16, 18 липня, 2026

На річці Синюха на Миколаївщині зафіксували маловоддя

Маловоддя річки. Ілюстративне фото nashaviraМаловоддя річки. Ілюстративне фото nashavira

Український гідрометеорологічний центр оцінив водність основних річок України за перші 15 днів липня щодо можливого маловоддя. Південний Буг та Інгул на Миколаївщині не опинилися у переліку маловодних, проте складну ситуацію зафіксували на річці Синюха.

Про це повідомили в Укргідрометрцентрі.

Зазначається, що найбільшу водність, а саме 292%. зафіксували на р. Інгулець (Кривий Ріг). Близькою до норми та трохи більшою за неї (81-122%) була водність на р. Горинь (Ямпіль), притоках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра р. Псел (Суми, Запсілля), р. Ворскла (Чернеччина), р. Самара (Кочережки) та по бічному припливу до Дніпровського водосховища, на р. Сіверський Донець (Ізюм, Зміїв).

Реклама

Меншою за норму (50-79 %) помітили водність на Дніпрі (Неданчичі), пригирловій ділянці р. Прип’ять, по загальному припливу води до Київського водосховища, на всій Десні та її притоці р. Сейм, по бічному припливу до Кам’янського водосховища, на р. Сула (Лубни), р. Оріль (Царичанка), р.Сіверський Донець (Чугуїв) та р. Уди (Сіверського Дінця). Такі ж показники зафіксували на притоці Південного Бугу р. Інгул на посту Кропивницький.

До критеріїв маловоддя (21-32 %) наближається ситуація на окремих притоках Прип’яті р. Стир (Млинок), Горинь (Деражне), по притоках суббасейну Середнього Дніпра річках Тетерів (Іванків), Ірша (Українка), Рось (Корсунь-Шевченківський), Сула (Ромни), Удай (Прилуки), р.Сірет (Сторожинець), річках Закарпатської області Латориця, Уж та Тиса (Вилок) та по всіх постах Південного Бугу (окрім поста Пирогівці).

Зафіксували маловоддя за основним критерієм на Прип’яті у створах гідрологічних постів Річиця та Люб’язь (18-12 %), її притоках річках Стохід (Любешів), Горинь (Оженін), Случ (Звягель та Сарни), Уборть (Рудня-Іванівська, Перга); Західному Бузі (Литовеж), на р.Дністер у створах постів Самбір, Галич, Заліщики та по загальному припливу до Дністровського водосховища.

На Південному Бузі (Пирогівці) та на притоці Південного Бугу р. Синюха (Синюхін Брід) у Первомайському районі Миколаївщини зафіксували показник водності лише 17 %.

«Місячна водність нижча за середнє багаторічне значення витрати води наймаловоднішого місяця року спостерігається на переважній більшості річок України, окрім: р. Горинь (Ямпіль), по припливу води до Дніпровського водосховища, р. Псел (Суми), р. Ворскла (Чернеччина), річках Оріль та Самара, р. Інгулець (Кривий Ріг), р. Сіверський Донець (Зміїв, Ізюм)», — повідомили в Укргідрометрцентрі.

Також зафіксували складну гідрологічну ситуацію у верхів’ї Прип’яті Річиця), на р. Горинь (Оженін) та на Західному Бузі (Литовеж). Там середні витрати води у першій половині липня становили 18, 11 і 10% норми. Це нижче за значення екологічної витрати води, що критично для функціонування екосистем річок.

Нагадаємо, Миколаївський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яким було погоджено проєкт добудови Ташлицької гідроакумулювальної електростанції в частині підняття рівня Олександрівського водосховища до позначки 16,9 метра.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Екологія

У Миколаєві суд скасував погодження Мінкульту на підняття рівня Олександрівського водосховища для добудови Ташлицької ГАЕС
На Півдні екоінспектори за тиждень виявили збитків довкіллю на ₴446 тис.
Жителі переживають, що ставок біля Миколаєва можуть спустити: що показала перевірка екологів
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві знов змінили тимчасовий маршрут трамваю через ремонт колектора

Юлія Лук’яненко
новини
Команда Миколаївської ОВА залишається працювати під керівництвом Решетілова, — Кім

Аліса Мелікадамян
новини
Кім назвав Федорова драйвером змін і заявив, що його відставка не пов'язана з популярністю

Юлія Лук’яненко
новини
«Дзвонив премʼєр, ми розмовляли», — Кім про пропозицію перейти на роботу в Кабмін

Аліса Мелікадамян
новини
«Люблю складні завдання», — Кім про призначення міністром у справах ветеранів

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

Жителі переживають, що ставок біля Миколаєва можуть спустити: що показала перевірка екологів
На Півдні екоінспектори за тиждень виявили збитків довкіллю на ₴446 тис.
У Миколаєві суд скасував погодження Мінкульту на підняття рівня Олександрівського водосховища для добудови Ташлицької ГАЕС

У Миколаєві знов змінили тимчасовий маршрут трамваю через ремонт колектору

Модель з Миколаєва вийшла на подіум показу високої моди Dolce & Gabbana на Сицилії

4 години тому

На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом

Головне сьогодні