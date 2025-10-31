  • пʼятниця

Громади Миколаївщини отримали соціальні авто та мобільні ЦНАПи від Данії та ООН

Громади Миколаївщини отримали соціальні автомобілі та мобільні ЦНАПи від Данії та ООН. Фото: Миколаївська ОВАГромади Миколаївщини отримали соціальні автомобілі та мобільні ЦНАПи від Данії та ООН. Фото: Миколаївська ОВА

Громади Миколаївщини отримали соціальні машин та мобільні ЦНАПи в рамках проєкту міжнародної допомоги від Програми розвитку ООН (ПРООН) та Уряду Королівства Данія.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, обласний центр отримав автомобілі для виїзного обслуговування пацієнтів лікарнями №2, №3 та №6, а також для надання соціальної допомоги людям похилого віку та маломобільним мешканцям.

Первомайська громада одержала автомобіль для надання соціальних послуг. Крім того, автомобілі для організації адміністративних послуг передали Снігурівщині та Доманівщині.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс наголосив, що розвиток соціальної сфери — ключовий елемент відновлення українських громад:

Керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен зазначив, що мобільні ЦНАПи — це крок до рівного доступу громадян до послуг незалежно від місця проживання:

— Ми вже відкрили стаціонарні ЦНАПи в області, і мобільні дозволять людям у віддалених громадах також отримувати послуги. Це важливий крок до забезпечення доступності, і ми продовжуватимемо підтримку протягом наступних трьох років у межах нашої програми відновлення, — сказав Якоб Хансен.

Начальник Снігурівської МВА Іван Кухта підкреслив, що новий мобільний ЦНАП — насправді повноцінний офіс на колесах, обладнаний усім необхідним для роботи адміністраторів і зручності відвідувачів.

Всередині вбудовані меблі, опалення, кондиціонування, вентиляція, пандус для людей з інвалідністю та старших громадян. Автомобіль також обладнають комп’ютерною технікою, офісним обладнанням та інтернет-зв’язком.

— Відтепер команда адміністраторів зможе виїжджати безпосередньо в населені пункти громади, щоб надавати громадянам той самий спектр послуг, що й у стаціонарному ЦНАПі, — додав Іван Кухта.

Нагадаємо, що раніше Данія у співпраці з UNOPS передала Миколаївській області 10 аварійно-ремонтних машин.

