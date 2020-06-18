Вечером 18 июня возле села Кривая Балка Николаевского района поднялась пылевая буря.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Кривобалковский староста Федор Мухарский.
Местные жители в комментариях отметили, что из-за облака пыли не было видно соседние села и одесскую трассу.
Также в комментариях отметили, что такое являение может быть связано с вырубкой лесополос.
Напомним, в апреле Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны.
Спустя несколько дней в Николаеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.
Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города по возможности не выходить на улицу, пока госслужбы не проверят информацию об уровне загрязнения воздуха.
Также напомним, что по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Вечером 18 июня возле села Кривая Балка Николаевского района поднялась пылевая буря.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Кривобалковский староста Федор Мухарский.
Местные жители в комментариях отметили, что из-за облака пыли не было видно соседние села и одесскую трассу.
Также в комментариях отметили, что такое являение может быть связано с вырубкой лесополос.
Напомним, в апреле Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны.
Спустя несколько дней в Николаеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.
Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города по возможности не выходить на улицу, пока госслужбы не проверят информацию об уровне загрязнения воздуха.
Также напомним, что по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.