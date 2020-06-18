Вечером 18 июня возле села Кривая Балка Николаевского района поднялась пылевая буря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Кривобалковский староста Федор Мухарский.

Местные жители в комментариях отметили, что из-за облака пыли не было видно соседние села и одесскую трассу.

Также в комментариях отметили, что такое являение может быть связано с вырубкой лесополос.

Напомним, в апреле Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны.

Спустя несколько дней в Николаеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.