Во время вчерашнего удара по Чернобаевке утилизацию прошел очередной высокопоставленный командир российских войск — командир 49-й общевойсковой армии генерал-лейтенант Яков Рязанцев.

Уничтожение важной цели подтвердил советник Офиса президента Алексей Арестович.

О гибели российского генерал-лейтенанта различные СМИ написали еще утром, однако гарантированной его смерть стала ближе к обеденному времени. Верификатором стал Алексей Арестович.

— Наши войска, как мы предварительно сообщали, а теперь можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло — вы будете очень смеяться — на аэродроме Чернобаевка, — конкретизировал президентский советник.

К началу пятой недели освободительной войны украинская армия подошла с солидным запасом лычек убитых российских генералов — в коллекцию попали пятеро генерал-майоров ВС РФ и один генерал-лейтенант. Покойный Рязанцев стал седьмым и вторым самым высокопоставленным трофеем.

Про личные качества убитого можно узнать из перехваченного разговора российского солдата, воевавшего на Николаевщине.

— Генерал сказал мне: «Сынок, крепись» и съ*бался, — гневался военнослужащий ВС РФ.

Ранее сообщалось, что за 12 дней войны с украинским народом оккупанты потеряли двух генералов — это уровень всей первой Чеченской войны. На 16-й день войны украинские военные убили командующего 29-й армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова. Следующей стала ликвидация командира 150-й мотострелковой дивизии генерал-майора Олега Митяева.

Также еще на первом этапе войны против Украины погиб командир 141-ого моторизированного полка Нацгвардии Чечни генерал-майор Магомед Тушаев.

Чернобаевке также не впервой становится могилой для российского генеральства, в этой местности свою погибель нашел командир 8-ой общевойсковой армии РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Российская пресса уже называет такие потери катастрофическими.

— На украинской войне за месяц погибло больше высшего командного состава, чем за всю десятилетнюю Афганскую войну: там погибло трое советских генералов, и еще двое умерли от болезней, — сетует издание «Открытые медиа».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.