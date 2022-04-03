— Через несколько недель после оккупации в город заехали кадыровцы. Кроме внешних признаков они отличались от русских по форме: у них она была либо черная, либо темно-зеленая. Последнюю неделю они ходили с утра по жилым районам и стреляли по всем, кого видели, каждый день кого-то приходилось хоронить. В конце марта они убили нашего соседа пенсионера по фамилии Стрелец. Он просто сидел на лавочке, в жизни никому плохого не делал и, конечно, никакой не «нацик». Боец теробороны возле тел четверых мертвых мирных жителей под одеялом. Их вместе пытались сжечь на обочине шоссе возле Бучи <...> Через некоторое время он вернулся, я лежал в ближайшей к выходу комнате, и он закричал: «Ты че, Украину защищаешь?» — и начал меня избивать. У меня был разбит нос, вся одежда в крови. Бил сильно, я на несколько секунд даже «вырубился», — рассказал мужчина.

Козловский стал свидетелем огромного количества военных преступлений и зверств. К примеру, российские солдаты вырезали щеку одному из мирных жителей.

— Я уже так не делю людей, мне жалко всех. Мой знакомый по имени Сергей Семенов, ему где-то 40 лет, решил пойти с другом пешком через стекольный завод в город Ирпень. Их тела нашли через несколько дней. Сергея убили выстрелом в затылок, а второго пытали – вырезали щеку и выстрелили в сердце, мы их похоронили прямо на территории завода. 2 марта во время боев за город убили пять мирных жителей: трех мужчин, женщину и пенсионера. Их тела несколько недель лежали в автобусе, и нам не разрешали их вывозить <...> На кладбище нам ходить не разрешали, поэтому убитых хоронили где придется. Тех пятерых из автобуса мы загрузили в ковш трактора. Пока не было военных, водитель поехал чуть дальше, вырыл яму и всех закопал. Еще двух мужчин кадыровцы расстреляли, когда те заводили машину, чтобы съездить за водой. Только через несколько дней мы смогли их похоронить за гаражами прямо в одеялах. В моем доме пожилой мужчина скончался от разрыва сердца. К нему зашли только через 3-4 дня после этого. Он сидел мертвый и задубевший в кресле. Его тоже похоронили в одеяле в посадке. Таких случаев было очень много, но мы не могли уйти далеко от дома, а слухи пересказывать я не хочу. Вы, наверное, сами видел фото из города, — подтвердил он официальные данные Украины о геноциде со стороны России.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.