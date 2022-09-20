Российские войска всю ночь с 19 на 20 сентября обстреливали Днепропетровскую область, выпустив более ста снарядов.

Пострадали три громады, сообщил глава Днепропетровской ОВВ Валентин Резниченко.

Отмечается, что оккупанты накрыли «Градами» и тяжелой артиллерией Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

Враг ударил по ним 5 раз. По предварительным данным, никто не пострадал.

Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция.

Напомним, вечером 19 сентября российские войска били по Баштанскому району Николаевщины реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300.

Ранее сообщалось, что после полуночи 19 сентября был обстрелян Николаев. Российские террористы выпустили по городу 9 ракет. Повреждения получили 40 домов частного сектора.