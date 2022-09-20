В ночь на 20 сентября российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту.

Вражеская ракета попала в многоэтажку, в результате чего обрушились три подъезда, сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

— Около часа ночи враг нанес авиаудару по Бахмуту — попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают спасатели. Также на территории общины накануне вечером под обстрел попало Хромово — один человек ранен, — рассказал он.

Напомним, вечером 19 сентября российские войска били по Баштанскому району Николаевщины реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300.

Ранее сообщалось, что после полуночи 19 сентября был обстрелян Николаев. Российские террористы выпустили по городу 9 ракет. Повреждения получили 40 домов частного сектора.