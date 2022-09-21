Завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя города Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч.3 ст..114-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в июне и июле текущего года обвиняемый неоднократно, на систематической основе, собирал и распространял через специально созданный представителями страны-агрессора Telegram-канал информацию о местоположениях Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в Николаеве.

Обвиняемый находится под стражей. Досудебное расследование проводилось следователями следственного отдела Службы безопасности Украины в области.

За преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч.2 ст.111 УКУ). Он корректировал ракетные удары противника для срыва отопительного сезона.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области. Один из них собирал и передавал россиянам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону.

Ранее Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения мужчине, который собирал информацию о местоположениях «HIMARS» и военных складов, — ему был назначен арест с возможностью внесения залога почти в 2,5 млн грн.

В августе в Николаеве сообщено о подозрении 30-летнему жителю, корректировавшему ракетные удары РФ по городу.

Также в августе контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.