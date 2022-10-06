Правоохранители задержали депутата Липецкого сельского совета Харьковской области, который во время оккупации громады решил возглавить псевдоорган власти.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В апреле 2022 года два депутата согласились сотрудничать с представителями РФ и заняли псевдодолжности в незаконно созданном «органе власти».

«Один из депутатов стал «председателем», другой – «заместителем председателя» так называемой «Липецкой администрации военно-гражданской администрации Харьковской области», – заявили в прокуратуре.

По информации следователей, гауляйтер пытался создать положительный имидж оккупантов. С этой целью он проводил агитационную работу среди местного населения, а также распоряжался имуществом громады. Также мужчины изъяли сельскохозяйственную технику у местных жителей и предприятий в пользу оккупантов.

«Председатель администрации» оккупантов задержан, ему сообщено о подозрении и по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявили правоохранители.

Его «заместителю» подозрение объявили заочно. Оба мужчины подозреваются в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

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