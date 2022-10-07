Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще 26 организаторам фейковых «референдумов» в Донецкой и Луганской областях Украины.
Об этом пишет прессслужба СБУ.
Также в коллаборационной деятельности подозреваются «высокопоставленные должностные лица» оккупационных властей в Луганской области, а именно:
Все фигуранты сообщены о подозрении в соответствии с:
ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Коллаборанты обеспечивали проведение псевдореферендумов.
«Задокументировано, что председатель «ЛНР» направил обращение к псевдоглавию «ЛНР» Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области «референдума» о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы», — пишет прессслужба СБУ.
Мирошниченко Денис «председатель «народного совета ЛНР» провел заседание незаконного органа, во время которого был принят «закон» о проведении «референдумов».
«Первый заместитель председателя «народного совета «ЛНР» Хорошилов вместе с другими «депутатами» принял участие в заседании и проголосовал за проведение «референдума», — добавляет СБУ.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов в Николаевской области.
Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.
Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.
Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.
Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще 26 организаторам фейковых «референдумов» в Донецкой и Луганской областях Украины.
Об этом пишет прессслужба СБУ.
Также в коллаборационной деятельности подозреваются «высокопоставленные должностные лица» оккупационных властей в Луганской области, а именно:
Все фигуранты сообщены о подозрении в соответствии с:
ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Коллаборанты обеспечивали проведение псевдореферендумов.
«Задокументировано, что председатель «ЛНР» направил обращение к псевдоглавию «ЛНР» Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области «референдума» о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы», — пишет прессслужба СБУ.
Мирошниченко Денис «председатель «народного совета ЛНР» провел заседание незаконного органа, во время которого был принят «закон» о проведении «референдумов».
«Первый заместитель председателя «народного совета «ЛНР» Хорошилов вместе с другими «депутатами» принял участие в заседании и проголосовал за проведение «референдума», — добавляет СБУ.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов в Николаевской области.
Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.
Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.
Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.
Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.