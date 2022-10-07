Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще 26 организаторам фейковых «референдумов» в Донецкой и Луганской областях Украины.

Об этом пишет прессслужба СБУ.

Также в коллаборационной деятельности подозреваются «высокопоставленные должностные лица» оккупационных властей в Луганской области, а именно:

Карякин Алексей – «председатель» так называемой «общественной палаты «ЛНР»

Мирошниченко Денис – «председатель» так называемого «народного совета «ЛНР»;

Хорошилов Дмитрий – первый заместитель председателя так называемого народного совета ЛНР.

Все фигуранты сообщены о подозрении в соответствии с:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Коллаборанты обеспечивали проведение псевдореферендумов.

«Задокументировано, что председатель «ЛНР» направил обращение к псевдоглавию «ЛНР» Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области «референдума» о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы», — пишет прессслужба СБУ.

Мирошниченко Денис «председатель «народного совета ЛНР» провел заседание незаконного органа, во время которого был принят «закон» о проведении «референдумов».

«Первый заместитель председателя «народного совета «ЛНР» Хорошилов вместе с другими «депутатами» принял участие в заседании и проголосовал за проведение «референдума», — добавляет СБУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов в Николаевской области.

Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.