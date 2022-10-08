Так называемый «Минпром Крыма» сообщил, что отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 килограммов.

Об этом пишет российское издание «Осторожно, новости».

«Продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 дней. Причин повышенного спроса нет», – отметили в оккупационном ведомстве.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Тем временем крымским туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующие из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста. Также РосСМИ сообщают об остановке продажи билетов на автобусы.