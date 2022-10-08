Оккупационные «власти» Крыма заявили, что не могут 8 октября запустить паромную переправу в РФ якобы из-за погодных условий.

Об этом они сказали в комментарии «ТАСС».

При этом ранее Минтранс России сообщил, что первый паром якобы уже начал переход для погрузки и начала работы, еще три готовятся к выходу.

Отметим, что согласно мониторинговым системам, Черное море в районе Керченского пролива спокойное.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Тем временем крымским туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующие из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста. Также РосСМИ сообщают об остановке продажи билетов на автобусы.