В районе Керченского пролива собрались очереди с кораблей из-за взрыва и пожара на Крымском мосту. Морские пробки образовались преимущественно из российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Marine Traffic.

Пробки образовались по обе стороны Керченского пролива — в Черном и Азовском морях.

По данным карты, вблизи оккупированного Крыма скопились десятки кораблей, ожидающих разрешения на проход. Почти все из них русские.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Открытое акционерное общество «Русские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующие из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста. Также РосСМИ сообщают об остановке продажи билетов на автобусы.