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Сегодня днем в Херсоне возле помещения российского «ПромСвязьБанка» раздался взрыв.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По словам очевидцев, место, где размещается «Паспортный стол» и банк «ПСБ», полностью перекрыли военные РФ.
На месте инцидента очевидцы видели машину военной полиции и скорую помощь.
Ранее в Генштабе сообщили, что на оккупированной территории Херсонской области больницы не справляются с потоком раненых российских военных.
Также стало известно, что оккупанты хотят вывезти с Херсонщины детей и стариков.
Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только в последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они двинулись вглубь на 20 километров.
Сегодня днем в Херсоне возле помещения российского «ПромСвязьБанка» раздался взрыв.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По словам очевидцев, место, где размещается «Паспортный стол» и банк «ПСБ», полностью перекрыли военные РФ.
На месте инцидента очевидцы видели машину военной полиции и скорую помощь.
Ранее в Генштабе сообщили, что на оккупированной территории Херсонской области больницы не справляются с потоком раненых российских военных.
Также стало известно, что оккупанты хотят вывезти с Херсонщины детей и стариков.
Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только в последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они двинулись вглубь на 20 километров.