Сегодня днем в Херсоне возле помещения российского «ПромСвязьБанка» раздался взрыв.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По словам очевидцев, место, где размещается «Паспортный стол» и банк «ПСБ», полностью перекрыли военные РФ.

На месте инцидента очевидцы видели машину военной полиции и скорую помощь.

Ранее в Генштабе сообщили, что на оккупированной территории Херсонской области больницы не справляются с потоком раненых российских военных.

Также стало известно, что оккупанты хотят вывезти с Херсонщины детей и стариков.

Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.