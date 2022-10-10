В течение пяти часов было выпущено более 74 ракет и 17 БпЛА типа «Шахид».

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

В период с 06:20 до 11:15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков.

Предварительно в ударах было задействовано более 74 ракет - информация уточняется.

Кроме того, противником были нанесены авиационные удары с применением 17 БпЛА типа «Шахид» с территории Беларуси и АР Крым.

Подразделениями УРО, ПВО СВ и авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены по предварительным данным 43 ракеты из 83.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.