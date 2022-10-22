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В Волынской области в результате ракетной атаки РФ 22 октября был уничтожен один из объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

«Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. Пока его восстановление невозможно», — написал он.

По предварительной информации, попадание было совершено тремя ракетами Х-101.

Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».

российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области. В частности,