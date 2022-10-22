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В Волынской области в результате ракетной атаки РФ 22 октября был уничтожен один из объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
«Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. Пока его восстановление невозможно», — написал он.
По предварительной информации, попадание было совершено тремя ракетами Х-101.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.
В Волынской области в результате ракетной атаки РФ 22 октября был уничтожен один из объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
«Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. Пока его восстановление невозможно», — написал он.
По предварительной информации, попадание было совершено тремя ракетами Х-101.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.