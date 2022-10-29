Российские оккупанты переместили во временно оккупированный Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города Херсон.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 29 октября.

Также, как отмечают в Генштабе, подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек Херсона. С 26 октября оккупационные власти отстранили от работы медперсонал нескольких городских больниц, из которых россияне вывезли медицинское оборудование.

А в Новой Каховке под предлогом подготовки к обороне города российские военные производят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что операция по увольнению Херсона будет продолжаться до конца ноября.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, покинули территорию военного аэродрома «Чернобаевка» в Херсонской области.

Накануне сообщалось, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».

Также известно, что российские военные готовят временно оккупированный ими Херсон к уличным боям.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения.