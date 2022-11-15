Массированный обстрел российскими войсками энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, может оказать влияние и на энергосистемы некоторых соседних стран.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

— Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей, — написал глава Минэнерго.

Он отметил, что этот обстрел энергосистемы стал самым массированным с начала войны.

Враг попадает по всей украинской энергосистеме как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Во всех областях ввели аварийные отключения.

— После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы, — подчеркнул Герман Галущенко.

Министр призвал украинцев отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ.

Во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет.

Напомним, россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.

Кроме того, после ударов по Украине Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны пропал свет.