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Сегодня ночью, 20 ноября, с 04:16 россияне били из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады.
В результате обстрела возник пожар хозяйственного здания, сообщает Николаевская ОВА.
Подробная информация уточняется.
Также отмечается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.
Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».
Ранее руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».
Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса. Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация осложняется тем, что российские оккупанты не разрешали спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.
В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.
Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Сегодня ночью, 20 ноября, с 04:16 россияне били из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады.
В результате обстрела возник пожар хозяйственного здания, сообщает Николаевская ОВА.
Подробная информация уточняется.
Также отмечается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.
Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».
Ранее руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».
Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса. Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация осложняется тем, что российские оккупанты не разрешали спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.
В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.
Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.