Российские военные принудительно выселяют жителей из временно оккупированных сел Кинбурнского полуострова.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Они принудительно выселили гражданских людей с Кинбурнского полуострова. Мы видим каждое их движение. Военная операция идет в режиме информационной тишины, — сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что освобождение Кинбурнской косы — это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 22 ноября сообщил, что в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.