У Баштанському районі Миколаївської області пожежники ліквідували пожежу на підстанції 380 кВт.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.
За словами вогнеборців, пожежа поширилася на площу 80 квадратних метрів.
З пожежею боролися 4 рятувальники, залучалася 1 одиниця спецтехніки ДСНС.
Про причини займання не повідомляється.
Нагадаємо, що вдень 12 листопада виникла пожежа в селі Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївського району.
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У Баштанському районі Миколаївської області пожежники ліквідували пожежу на підстанції 380 кВт.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.
За словами вогнеборців, пожежа поширилася на площу 80 квадратних метрів.
З пожежею боролися 4 рятувальники, залучалася 1 одиниця спецтехніки ДСНС.
Про причини займання не повідомляється.
Нагадаємо, що вдень 12 листопада виникла пожежа в селі Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївського району.