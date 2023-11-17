Під час обстрілу військами РФ центральної частини Херсону ввечері 16 листопада пошкоджень зазнала будівля медичного закладу.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Внаслідок вечірнього обстрілу центральної частини Херсону з боку російських окупаційних військ було пошкоджено будівлю медичного закладу. Вибиті 16 вікон», — написав він.
Також повідомлялось, що протягом четверга, 16 листопада, росіяни 58 разів обстрілювали Херсонську область. В результаті атаки шестеро людей загинули, ще десятеро — дістали поранення, зокрема дитина.
Під час обстрілу військами РФ центральної частини Херсону ввечері 16 листопада пошкоджень зазнала будівля медичного закладу.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Внаслідок вечірнього обстрілу центральної частини Херсону з боку російських окупаційних військ було пошкоджено будівлю медичного закладу. Вибиті 16 вікон», — написав він.
Також повідомлялось, що протягом четверга, 16 листопада, росіяни 58 разів обстрілювали Херсонську область. В результаті атаки шестеро людей загинули, ще десятеро — дістали поранення, зокрема дитина.