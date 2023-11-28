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У понеділок, 28 листопада, близько 9-ї ранку російські війська завдали ракетного удару по підприємству в одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, відомо про одну поранену людину. Вибуховою хвилею пошкоджено магазин.

«Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо — одна з модифікацій балістичної ракети «Іскандер». За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці, 28 листопада, армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.