У понеділок, 28 листопада, близько 9-ї ранку російські війська завдали ракетного удару по підприємству в одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, відомо про одну поранену людину. Вибуховою хвилею пошкоджено магазин.
«Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо — одна з модифікацій балістичної ракети «Іскандер». За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вранці, 28 листопада, армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
У понеділок, 28 листопада, близько 9-ї ранку російські війська завдали ракетного удару по підприємству в одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, відомо про одну поранену людину. Вибуховою хвилею пошкоджено магазин.
«Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо — одна з модифікацій балістичної ракети «Іскандер». За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вранці, 28 листопада, армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.