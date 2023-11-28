Протягом останніх двох діб через сильний снігопад та вітер на автошляхах області утворилися перемети та ожеледиця. Дорожники та механізми працюють у посиленому цілодобовому режимі для усунення наслідків негоди та очищення покриття автомобільних доріг.

Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Зазначається, що за період з 26 по 28 листопада було залучено 57 одиниць спецтехніки та використано 2,4 тисячі тонн піщано-сольової суміші.

Зокрема, закрито рух для всіх категорій транспортних засобів на наступних дорогах:

М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), км 76+416 – км 100+285 (від межі з Кіровоградською областю до а/д Н-24);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 70+094 – км 173+204 (а/д Р-55 – смт Доманівка – смт Врадіївка – с. Берізки);

Т-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, км 0+000 – км 70+000 (від а/д Н-24 – смт Арбузинка – смт Братське – до смт Єланець).

Закрито рух для вантажного транспорту та пасажирських автобусів на наступних дорогах:

М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), км 100+285 – км 157+052 (від а/д Н-24 до межі з Одеською областю);

P-75 КПП «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка, км 1+441 – км 29+445 (в межах Миколаївської області).

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.