Протягом останніх двох діб через сильний снігопад та вітер на автошляхах області утворилися перемети та ожеледиця. Дорожники та механізми працюють у посиленому цілодобовому режимі для усунення наслідків негоди та очищення покриття автомобільних доріг.
Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Зазначається, що за період з 26 по 28 листопада було залучено 57 одиниць спецтехніки та використано 2,4 тисячі тонн піщано-сольової суміші.
Зокрема, закрито рух для всіх категорій транспортних засобів на наступних дорогах:
Закрито рух для вантажного транспорту та пасажирських автобусів на наступних дорогах:
Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».
На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.
26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».
В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.
Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.
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Протягом останніх двох діб через сильний снігопад та вітер на автошляхах області утворилися перемети та ожеледиця. Дорожники та механізми працюють у посиленому цілодобовому режимі для усунення наслідків негоди та очищення покриття автомобільних доріг.
Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Зазначається, що за період з 26 по 28 листопада було залучено 57 одиниць спецтехніки та використано 2,4 тисячі тонн піщано-сольової суміші.
Зокрема, закрито рух для всіх категорій транспортних засобів на наступних дорогах:
Закрито рух для вантажного транспорту та пасажирських автобусів на наступних дорогах:
Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».
На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.
26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».
В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.
Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.