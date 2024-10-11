Минулої доби вогнеборці у Миколаєві та області загасили шість пожеж, одна виникла через обстріл
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- Марія Хаміцевич
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11:33, 11 жовтня, 2024
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Вогнеборці у Миколаєві та області 10 жовтня ліквідували шість пожеж, одна з яких виникла в результаті російського обстрілу.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, вчора по обіді ворог завдав подвійного удару балістичними ракетами по обʼєкту критичної інфраструктури. В результаті цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Також тричі горіло в житловому секторі, два випадки виникло на відкритих територіях.
Загалом на місці працювало 53 вогнеборці, залучалось 10 одиниць спеціальної техніки ДСНС.
Нагадаємо, що 9 жовтня у Миколаєві також пожежа виникла в результаті ракетного удару.
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