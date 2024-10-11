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Минулої доби вогнеборці у Миколаєві та області загасили шість пожеж, одна виникла через обстріл

Пожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вогнеборці у Миколаєві та області 10 жовтня ліквідували шість пожеж, одна з яких виникла в результаті російського обстрілу.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, вчора по обіді ворог завдав подвійного удару балістичними ракетами по обʼєкту критичної інфраструктури. В результаті цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Також тричі горіло в житловому секторі, два випадки виникло на відкритих територіях.

Загалом на місці працювало 53 вогнеборці, залучалось 10 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Пожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 10 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 9 жовтня у Миколаєві також пожежа виникла в результаті ракетного удару.

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