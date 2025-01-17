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Повідомляла про вантажі військових ешелонів: за підозрою у співпраці з росіянами затримали головбуха філії «Укрзалізниці»

Затримана співробітниця Затримана співробітниця "Укрзалазниці". Фото: СБУ

У співпраці з російською ФСБ підозрюють головну бухгалтерку однієї з філій акціонерного товариства «Укрзалізниця» у Полтавській області.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, зв’язковим агентки був її чоловік – бойовик угруповань Росії, який воює проти України на східному фронті.

За матеріалами справи, посадовиця передавала росіянам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні.

Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння і боєприпаси.

«Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух. Також вона розпитувала додаткову інформацію про перевезення у колег», — йдеться у повідомленні.

У СБУ вказують, що підозрювана передавала інформацію спочатку через свого чоловіка, який воює за Росію у Донецькій та Запорізькій областях, а потім її вивели на прямий зв’язок з російським куратором.

Жінку затримали вдома у Полтаві. За даними слідства, вона до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення росіянами міста переїхала до Полтави.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); частини 1, 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Підозрювана наразі під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області затримали 24-річного жителя Подільського району, який перебував на умовному терміні за незаконну вирубку лісу. Тепер його підозрюють в організації каналу втечі чоловіків з України.

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