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У Миколаєві відкрили кримінальну справу через пошкодження платанів на Соборній

Працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній, фото: «МикВісті»Працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній, фото: «МикВісті»

За фактом пошкодження платанів по вулиці Соборній у Миколаєві розпочали кримінальне провадження проти комунального підприємства «Миколаївські парки».

Як повідомили у  Держекоінспекції, справу відкрили 22 січня 2025 року за статтею 247 Кримінального кодексу України. 

Досудове розслідування проводить відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання. 

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».

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