  • понеділок

    10 лютого, 2025

  • -2.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -2.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВ Україні 11 лютого відключатимуть світло для промисловості та бізнесу. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У вівторок, 11 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

  • 07:00 — 11:00; 
  • 15:00 — 21:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень —  пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
В Україні знову діятимуть графіки відключення світла, але лише для промисловості та бізнесу
В Україні ввели обмеження на споживання електрики для підприємств
Реклама

Читайте також:

новини

«За такі гроші треба купити, не задумуючись», — член виконкому Прудкий про історичний будинок в центрі Миколаєва, який виставили на продаж

Аліна Квітко
новини

ЮНІСЕФ планує надати ₴1,5 млн миколаївській школі-інтернату, щоб відновити там тепло

Юлія Бойченко
новини

Генерал Наєв розповів, як битва за Вознесенськ завадила захопленню Одеси росіянами

Аліна Квітко
новини

Миколаївець відсудив у «Зорі» ₴1 млн після звільнення

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» хоче продавати електроенергію: очікує на ліцензію

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення електроенергії

В Україні ввели обмеження на споживання електрики для підприємств
В Україні знову діятимуть графіки відключення світла, але лише для промисловості та бізнесу
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

У минулому році 289 компаній релокувалися з Миколаївщини до інших регіонів

ЮНІСЕФ планує надати ₴1,5 млн миколаївській школі-інтернату, щоб відновити там тепло

16 хвилин тому

В Одесі за майже ₴6,6 млн охоронятимуть дитячий центр «Молода гвардія»

Головне сьогодні