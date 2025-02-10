Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу
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- Даріна Мельничук
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19:51, 10 лютого, 2025
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У вівторок, 11 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє «Укренерго».
Час застосування обмежень:
- 07:00 — 11:00;
- 15:00 — 21:00.
«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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