Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

В Україні 11 лютого відключатимуть світло для промисловості та бізнесу. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У вівторок, 11 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

07:00 — 11:00;

15:00 — 21:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.