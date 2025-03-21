У Миколаївській області за добу виникло 14 пожеж, на одній з них загинула жінка

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Протягом 20 березня та в ніч на 21 березня в Миколаївській області зафіксували 14 пожеж, більшість із яких сталася у приватному секторі. На одній із них загинула жінка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Заводському районі Миколаєва рятувальники ліквідували займання в квартирі чотириповерхового будинку, евакуювавши мешканця верхнього поверху. Площа пожежі склала 8 квадратних метрів.

У Корабельному районі сталася пожежа в дев’ятиповерховому будинку — загорівся матрац через електропростирадло. Син власника встиг винести батька у безпечне місце та намагався самостійно загасити вогонь. Остаточно пожежу площею 8 квадратних метрів ліквідували рятувальники.

У селі Кобзарці Баштанського району через порушення правил пожежної безпеки при користуванні піччю загорівся житловий будинок. У кімнаті знайшли тіло загиблої власниці 1940 року народження. Площа займання склала 40 квадратних метрів.

Також у Вознесенському районі пожежники загасили займання в житловому будинку. У селі Арбузинка Первомайського району через імовірний підпал горіла кімната будинку на площі 20 квадратних метрів.

Крім того, шість разів рятувальники гасили пожежі сухостою та сміття загальною площею понад 3 гектари в різних районах області.

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 20 березня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.