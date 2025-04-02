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У Миколаєві викрили 13-річного підлітка, який «замінував» школу

Поліцейські викрили 13-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у фейковому «мінуванні» школи.

За даними Нацполіції Миколаївщини, підліток залишив у «спеціальному ворожому чаті» дані свого однокласника та телефон його матері. Згодом з цього номера надійшов лист із погрозами про вибух у школі.

Під час обшуку у хлопця вдома вилучили комп’ютер, який підтверджує його причетність.

Наразі триває розслідування за статтею про неправдиве повідомлення та загрозу безпеці. За такі дії передбачено до шести років в’язниці, але якщо людина не досягла ще віку, з якого може притягуватись до кримінальної відповідальності, суд може застосувати до неї виховні заходи.

Як відомо, у січні та лютому в Миколаєві майже чи не щодня фіксували повідомлення про замінування всіх шкіл міста, а також будівлі обласної ради, кабінету начальника Головного управління поліції області та офісів деяких компаній.  

У зв'язку з цим у Миколаєві розробили алгоритм для керівників комунальних підприємств, шкіл, лікарень та інших установ на випадок повідомлення про замінування.

27 лютого депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського, Верховної ради та Кабміну з пропозицією залучити поліцейських охорони до перевірки навчальних закладів міста у разі повідомлень про мінування.

Раніше на депутатських комісіях керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко пояснила, що посади таких поліцейських в школах та садках вводились у 2023 році, але тоді навчальні заклади Миколаєва не працювали і місто не брало участь у цьому проєкті.

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