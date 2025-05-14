  • середа

    14 травня, 2025

  • 16.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пожежі на Миколаївщині: горіли комп’ютерний клас, сміття і суха трава

Пожежа у комп’ютерному класі на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа у комп’ютерному класі на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом доби у Миколаївській області рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж.

Про це 14 травня повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вдень російські війська обстріляли Галицинівську громаду. У селі Лупареве було пошкоджено будівлю лікувального закладу. Від обстрілу зайнялася суха трава. Пожежу на площі 3 гектари загасили рятувальники та місцева пожежна охорона.

Того ж дня по обіді сталася пожежа у комп’ютерному класі «на об’єкті з масовим перебуванням людей». Загоряння на площі 2 квадратні метри загасили за допомогою вогнегасника. Через сильне задимлення евакуювали 15 людей.

Крім цього, вночі горіло сміття й сухостій: у Миколаєві — пластикові контейнери, у селі Іванівка Вознесенського району — суха рослинність на відкритій території.

Нагадаємо,  раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж: горіли будинки, авто та суха трава
У Вознесенську вночі горіла вантажівка: підозрюють підпал
На Миколаївщині горіло сміттєзвалище: вогонь охопив 350 квадратних метрів
Реклама

Читайте також:

новини

«Казка» стає частиною Палацу урочистих подій: у Миколаєві завершують реорганізацію дитячого містечка

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина набрала лише 23 бали зі 100 у рейтингу цифровізації

Світлана Іванченко
новини

В Одесі направили ₴50 млн на ліквідацію наслідків російських обстрілів

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві знову будують кіоск, який 3 роки тому визнали незаконним та показово знесли

Світлана Іванченко
новини

«Спрогнозувати порив було неможливо», — головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині горіло сміттєзвалище: вогонь охопив 350 квадратних метрів
У Вознесенську вночі горіла вантажівка: підозрюють підпал
За добу на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж: горіли будинки, авто та суха трава

Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено будівлю лікарні, виникла пожежа

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

70% Херсонщини під окупацією, але ми будуємо плани на відновлення, — Прокудін на форумі в Італії