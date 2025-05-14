Пожежі на Миколаївщині: горіли комп’ютерний клас, сміття і суха трава

Пожежа у комп’ютерному класі на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом доби у Миколаївській області рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж.

Про це 14 травня повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вдень російські війська обстріляли Галицинівську громаду. У селі Лупареве було пошкоджено будівлю лікувального закладу. Від обстрілу зайнялася суха трава. Пожежу на площі 3 гектари загасили рятувальники та місцева пожежна охорона.

Того ж дня по обіді сталася пожежа у комп’ютерному класі «на об’єкті з масовим перебуванням людей». Загоряння на площі 2 квадратні метри загасили за допомогою вогнегасника. Через сильне задимлення евакуювали 15 людей.

Крім цього, вночі горіло сміття й сухостій: у Миколаєві — пластикові контейнери, у селі Іванівка Вознесенського району — суха рослинність на відкритій території.

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.