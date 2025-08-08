Через нічну атаку Одещини поранено охоронця АЗС, пошкоджена інфраструктура

Уночі 8 серпня російські військові атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Хоча сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно, уламки пошкодили будівлю каналізаційно-насосної станції, повідомив начальник Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер.

Також у передмісті зайнялася суха трава, але пожежу швидко загасили. Постраждав охоронець автозаправки — через вибухову хвилю вибило скло, і чоловік отримав порізи руки. Медики надали допомогу, зараз він лікується вдома.

Правоохоронці документують черговий злочин Росії проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, що 6 серпня російські військові атакували газову станцію в одному із сіл Одеської області. Тоді через пошкодження магістрального газогону тимчасово були відключені 2,5 тисячі абонентів.