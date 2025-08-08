Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Херсоні викрили промислове виробництво контрафакту: вилучили 15 тисяч літрів алкоголю

Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні викрили промислове виробництво контрафакту: вилучили 15 тисяч літрів алкоголю. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці ліквідували підпільний цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю на Херсонщині. Незаконне виробництво та збут сурогатного спиртного охоплювало територію міста й області.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, група осіб організувала незаконне виготовлення спиртного із сировини невідомого походження. Виробництво відбувалося у підпільному цеху неподалік Херсона з грубими порушеннями санітарних норм. Спирт розбавляли водою, додавали ароматизатори для імітації смаку та розливали у пляшки. Готову продукцію продавали як оптом, так і вроздріб — через магазини, торговельні точки та кафе.

Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні викрили промислове виробництво контрафакту: вилучили 15 тисяч літрів алкоголю. Фото: Херсонська обласна прокуратура
Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні викрили промислове виробництво контрафакту: вилучили 15 тисяч літрів алкоголю. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У дописі вказується, що під час санкціонованих обшуків правоохоронці припинили діяльність цього цеху.

«Вилучили спеціальне обладнання, понад 15 тисяч літрів спиртовмісної речовини невідомого походження, 450 літрів ароматизатора, який використовувався для імітації смаку, 930 пачок цигарок без акцизних марок, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки та чорнову бухгалтерію. Уся вилучена спиртовмісна продукція направлена на експертне дослідження», — зазначили в прокуратурі.

Наразі триває розслідування. Встановлюються всі причетні до виготовлення і збуту фальсифікованого алкоголю. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

Нагадаємо, що керівника одеської будівельної компанії підозрюють у привласненні 28,4 мільйона гривень, які виділили з бюджету на ремонт Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Apple Pay