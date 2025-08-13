Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    13 серпня, 2025

  • 17.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 17.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.

Наслідки пожежі в Одесі. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки пожежі в Одесі. Фото: Держекоінспекція

В Одесі жінка підпалила суху траву біля залізничних колій, збитки довкіллю сягнули 500 тисяч гривень.

За інформацією Держекоінспекції, пожежа охопила площу понад 2,2 тисячі квадратних метрів. Вогонь знищив кущі та більше ніж 30 дерев.

Екологи разом із поліцією оперативно зафіксували наслідки інциденту, справу вже передали до суду.

Наслідки пожежі в Одесі. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки пожежі в Одесі. Фото: Держекоінспекція
Наслідки пожежі в Одесі. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки пожежі в Одесі. Фото: Держекоінспекція

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщини вже майже добу намагаються погасити пожежу Андріївського лісу, вигоріло 40 гектарів.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталися 43 пожежі, загинули двоє людей
На Миколаївщині вже кілька годин горить ліс — задимлення дійшло до міста
На Миколаївщини вже майже добу намагаються погасити пожежу Андріївського лісу — вигоріло 40 гектарів
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщини вже майже добу намагаються погасити пожежу Андріївського лісу — вигоріло 40 гектарів
На Миколаївщині вже кілька годин горить ліс — задимлення дійшло до міста
На Миколаївщині за добу сталися 43 пожежі, загинули двоє людей

У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

14 годин тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay