В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.

Наслідки пожежі в Одесі. Фото: Держекоінспекція

В Одесі жінка підпалила суху траву біля залізничних колій, збитки довкіллю сягнули 500 тисяч гривень.

За інформацією Держекоінспекції, пожежа охопила площу понад 2,2 тисячі квадратних метрів. Вогонь знищив кущі та більше ніж 30 дерев.

Екологи разом із поліцією оперативно зафіксували наслідки інциденту, справу вже передали до суду.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщини вже майже добу намагаються погасити пожежу Андріївського лісу, вигоріло 40 гектарів.