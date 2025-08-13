Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Ідентифікувати російського військового вдалось у лютому 2023 року. Фото: Радіо Свобода, Схеми

Суд дав 12 років заочного увʼязнення командиру артилерійського взводу російської казачої бригади «Дон» Євгену Делі з позивним «Рус», причетному до знущань над жителями окупованого Кінбурнського півострову.

Відповідний вирок ухвалив Очаківський міськрайонний суд, про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

28-річного росіянина визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що Делі був першим, хто отримав підозру за катування жителів Кінбурну.

Реклама

На півострові він опинився у серпні 2022 року у складі взводу козачої бригади «Дон» незаконного збройного формування (НЗФ) РФ. Разом з іншими солдатами вони приїхали до будинку мешканця села Василівка, зайшли та мотузками замотали чоловікові голову, звʼязали руки, а потім посадили у кузов КамАЗу. Далі його вивезли на територію окупованої частини Херсонської області, де утримували щонайменше сім днів. За час полону чоловіка катували. Згодом його вивезли до району Херсона, де викинули частково роздягненим, без документів та одягу.

За ще одним епізодом, який досліджували правоохоронці, у вересні 2022 року Євген Делі приїхав до будинку ще однієї місцевої жительки й надав наказ підлеглим закувати жінку в кайданки. Їй замотали голову рушником та вивезли до будинку в селі Покровка, де прикували наручниками до стільця, а вранці вивезли на Херсонщину.

Там ї тримали сім днів без їжі й води, пізніше повернули та викинули біля Покровки.

Так звана «казача» добровольча бригада «Дон» зайшла на Кінбурнський півострів та однойменну косу з початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім захоплення Кінбурнського півострова, учасники цього угруповання воювали під Маріуполем та Ізюмом. За це у серпні 48 «казаків» отримали медалі від президента РФ Володимира Путіна.

Ідентифікувати військових українським журналістам вдалось у лютому 2023 року. Тоді ж УСБУ в Миколаївській області 1 лютого розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни на території Очакова і Кінбурнського півострова збройними силами Російської Федерації, в тому числі «казачою» бригадою «Дон».

Читайте також: «Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, які пережили катування в окупації

Російські військові на території окупованої Кінбурнської коси, літо 2024 року. Фото: ТАСС

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.