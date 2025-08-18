Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    18 серпня, 2025

Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки та авто, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російська армія упродовж минулої доби обстріляла 34 населені пункти Херсонської області.

Про це 18 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через атаки по правобережжю Херсонщини поранення отримали двоє мирних жителів.

Війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджені десять приватних будинків та один автомобіль.

Нагадаємо, також російські війська атакували три громади Миколаївської області. В одному із сіл загорілися шість господарських споруд та автомобіль. А вночі російські дрони атакували Одеську область. У передмісті Одеси виникла велика пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерховій будівлі.

